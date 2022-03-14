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В сильную жару любой стационарный компьютер или ноутбук могут внезапно начать перегреваться. Если не сработает автоматическое выключение, то выход из строя дорогостояще...
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