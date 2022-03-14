Компания LG, являющаяся одним из гигантов с сфере смартфоностроения, в скором времени (а если точнее то уже на этой неделе) представит публике свой 5-й флагман в линейк...

Любой компьютер сегодня становится центральным устройством обработки информации, данных, изображений, фильмов и т.п. Чтобы подготовить текст, настроить вычисления в таб...

Японская новинка в лице Xperia Z3+ от Sony является международным флагманским смартфоном. От предшественника его отличают лишь мелкие доработки, которые пришлись весьма...

Сегодня мы поговорим о фирме, которая в кратчайшие сроки смогла достичь невиданных успехов и выйти на первое место в Индии. Это фирма Micromax, которая, несмотря на мол...

Ставшая уже легендарной, фототехника и оптика Nikon Coolpix, созданная в 1999 году и, покорившая своими техническими данными мировой рынок, изменила представление о кач...

Прозрачность является ключевой для многих технологий. Тонкие проводящие пленки, вроде изделий из ITO (оксид индия-олова), могут проводить ток или создавать электрически...

В сильную жару любой стационарный компьютер или ноутбук могут внезапно начать перегреваться. Если не сработает автоматическое выключение, то выход из строя дорогостояще...

Качество звука – один из значимых параметров в работе смартфона. На заре развития сотовой технологии слова собеседника на другом конце линии не всегда было можно разобр...

Amazon Kindle Paperwhite 5 (11th Gen) – это удобный ридер, предназначенный для комфортного чтения электронных книг. В этом разборе разберем особенности устройства, его ...

Планшет Amazon Kindle Fire Обновлено: Читайте обзор Amazon Kindle Paperwhite 5 (11th Gen) — новой версии ридера. Предлагаем обзор новые бюджетные планшеты Kindle Fire! На этой странице сайте Вы можете посмотреть так же чехлы и аксессуары для Fire Kindle.Если вы ищите недорогой план...

Amazon Kindle Paperwhite 5 (11th Gen) – это удобный ридер, предназначенный для комфортного чтения электронных книг. В этом разборе разберем особенности устройства, его отличия от других моделей, а также рассмотрим все плюсы и минусы девайса. Amazon Kindle Paperwhite 5 – это электронная книга, выпу...

Планшет Amazon Kindle Fire Обновлено: Читайте обзор Amazon Kindle Paperwhite 5 (11th Gen) — новой версии ридера. Предлагаем обзор новые бюджетные планшеты Kindle Fire! На этой странице сайте Вы можете посмотреть так же чехлы и аксессуары для Fire Kindle.Если вы ищите недорогой план...

Amazon Kindle Paperwhite 5 (11th Gen) – это удобный ридер, предназначенный для комфортного чтения электронных книг. В этом разборе разберем особенности устройства, его отличия от других моделей, а также рассмотрим все плюсы и минусы девайса. Amazon Kindle Paperwhite 5 – это электронная книга, выпу...

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